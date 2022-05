Flavio Portaluppi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di General Manager della Vanoli. “Preso atto della decisione – si legge in una nota -, il presidente Aldo Vanoli e la Vanoli Basket colgono l’occasione per ringraziare Flavio per il percorso vissuto insieme in queste ultime due stagioni e per il lavoro che quotidianamente ha portato avanti grazie alle sue riconosciute doti, umane e professionali, augurandogli nel contempo le migliori fortune per le nuove esperienze lavorative che da qui in avanti andrà ad affrontare”. Portaluppi ha anche voluto indirizzare ad Aldo Vanoli e a tutta la Vanoli una lettera aperta in cui ha anche annunciato il suo ritiro dal mondo del basket.

