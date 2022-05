Le t-shirt celebrative della promozione in serie A della Cremonese, messe in vendita sabato 14 maggio nel Thisability Usc Store di via Solferino a Cremona sono andate esaurite in un giorno. Niente paura però: secondo i responsabili dello store dovrebbe arrivare un nuovo rifornimento di nuove maglie celebrative sabato 21 maggio. C’è stata una vera e propria corsa ad aggiudicarsi quello che è già un oggetto da collezione: in negozio restano ancora qualche felpa (sempre celebrativa), portachiavi, tazze e bandiera. fband

