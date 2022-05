Dalle 9 alle 14 di martedì 17 maggio misurazione gratuita della pressione arteriosa da parte degli operatori e dei medici dell’Asst di Cremona in Cortile Federico II. Questo perché ricorre la giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa. In Italia oltre 15 milioni di persone sono ipertese e solo 1 persona su 4 ha la pressione ben curata. Ogni anno muoiono per malattie cardiovascolari dovute alla pressione alta: 280.000 persone in Italia, 8.5 milioni di persone nel mondo. Numerosi i cremonesi che hanno approfittato di questo servizio di prevenzione, guidato dal dottor Rosario Ariano. Tutti i medici e operatori hanno dato informazioni sull’ipertensione, dare consigli sui corretti stili di vita per la prevenzione e anche fornire chiarimenti sulle terapie.fb

