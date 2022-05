Sabato 28 maggio 2022 dalle ore 16 alle ore 19, presso il parco della scuola primaria Stradivari di via S. Bernardo, 1 a Cremona, si terrà la manifestazione Naturalmente… Festa! Ambiente, Inclusione, Partecipazione.

L’evento, nato all’interno del progetto Intrecci Urbani e del Laboratorio territoriale del Volontariato è rivolto prevalentemente ai bambini e alle famiglie, e prevede un programma particolarmente ricco, costruito grazie al contributo delle oltre 20 realtà territoriali che hanno o sostenuto l’iniziativa.

Dalle ore 16 e per tutta la durata della Festa, nello Spazio Associazioni si potranno incontrare alcune realtà del volontariato della città: Anffas Cremona, La città dell’uomo, Città Rurale ODV, Di.Di.A.Psi, Orizzonti Latini, Acat, Circolo Vedo Verde Legambiente, Rete Donne Lab APS, Gruppo Scout Cremona 3, Futura ODV, UICI, Banca del tempo “La danza delle ore”. Inoltre sarà possibile ammirare la creatività delle bambine e dei bambini della scuola primaria “A. Stradivari” e della scuola dell’infanzia “G. Gallina”: saranno infatti esposte le opere realizzate nei laboratori scolastici. Sempre alle ore 16 avrà inizio l’attività di piantumazione di piantine e fiori del “Kit salva api”, vasetti di terra ecocompatibili distribuiti alla cittadinanza del quartiere nei mesi precedenti insieme a una dotazione di semi.

Alle ore 16.30, in compagnia del Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, sarà possibile fare una “Passeggiata verde” nel parco della scuola per conoscere le piante che lo popolano e, di seguito, visitare gli Orti Urbani in fase di allestimento a cura del Comune di Cremona in collaborazione con Rotary Club Cremona Monteverdi.

Alle ore 17 visita in anteprima il murale realizzato dai bambini e dalle bambine della Scuola Primaria “A. Stradivari” sotto la guida dello street artist Stefano Delvò, e a seguire alle 17.15 danze rumene con il gruppo Brandusele e ass.ne Orizzonti Latini.

Dalle 17.30 e fino al termine della manifestazione, saranno attivi i laboratori per i più piccoli: laboratorio del legno, laboratori artistici, giochi a cura della Cooperativa Sociale Ventaglio Blu, di Anffas Cremona del Gruppo Scout AGESCI Cremona 3 San Bernardo e della classe 3A LSU del liceo “S. Anguissola” di Cremona.

Naturalmente …Festa, organizzata con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cura dell’ambiente e della partecipazione attiva alla vita della comunità, è nata da una proposta elaborata da “La città dell’uomo” insieme al Comitato di Quartiere 5 nell’ambito del Laboratorio Territoriale del Volontariato, percorso di partecipazione e di cittadinanza attiva realizzato nel 2021 su impulso di CSV Lombardia Sud (Centro di Servizio per il Volontariato), Centro Quartieri Beni e Comuni del Comune di Cremona e Forum Provinciale del Terzo Settore finalizzato a favorire scambio generativo tra Enti del Terzo Settore e Comitati di Quartiere.

La proposta si è poi sviluppata in rapporto con il Progetto Intrecci Urbani: persone che curano l’ambiente, ambiente che cura le persone… che si avvale del contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Regione Lombardia allo scopo di trasformare spazi verdi di Cremona in luoghi di partecipazione in cui la sostenibilità e l’inclusione sociale siano messe in primo piano grazie alla collaborazione tra persone con e senza fragilità.

Intrecci Urbani pone particolare attenzione anche alla gestione e protezione delle api che, negli ultimi anni, hanno visto nelle pratiche di apicoltura urbana – realizzate all’interno del progetto Cremona Urban Bees – una risorsa per evitare la scomparsa di questi insetti vitali per la sopravvivenza degli esseri umani.

La manifestazione, si colloca nell’ambito della “Trama dei Diritti”, uno spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud, aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, attraverso un approccio integrato indicato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Numerosi e diversi i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione del pomeriggio di festa: Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, Cassa Padana, Ventaglio Blu Coop. Soc, Amici di Robi APS, Filiera Corta Solidale APS, Dal Naso al Cuore odv, Comunità Parrocchiali San Bernardo e Borgo Loreto, Rotary Club Cremona Monteverdi, Supermercato Gold Market, Azienda Agricola Franzoni, Idea Verde Maschi, Falegnameria Magnani, Colorificio Piccioni, Immagine Moda, Lloyds Farmacia Cremona 9, Teatro Itinerante.

La manifestazione sarà ad ingresso gratuito e in caso di maltempo sarà annullata.

