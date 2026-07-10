Violenta aggressione in via Santa Croce, denunciato 26enne senza fissa dimora

Violenta aggressione in via Santa Croce, a Cremona, nella serata di mercoledì. Vittima un giovane, colpito brutalmente con un coccio di bottiglia. L’allarme è scattato intorno alle 22.50, quando il ragazzo, sanguinante e in condizioni critiche, si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore.

Come hanno constatato i medici, che subito si sono attivati per prestargli le prime cure, per poi ricoverarlo d’urgenza nel reparto di terapia intensiva, il ragazzo presettava una grave ferita all’addome. E’ quindi scattata la chiamata ai Carabinieri, che si sono recati al nosocomio cittadino, per poi dare il via alle indagini.

Le pattuglie hanno battuto palmo a palmo la zona in cui si è consumata l’aggressione e tutte le aree limitrofe, raccogliendo una serie di testimonianze e ricostruendo la dinamica dello scontro, che ha visto coinvolti due uomini, con un terzo che si è frapposto nel tentativo di evitare che degenerasse.

Incrociando i racconti dei presenti, l’Arma ha predisposto un’accurata attività di riconoscimento fotografico che ha permesso, in meno di ventiquattro ore, di identificare il presunto autore del gesto. Si tratta di un ventiseienne senza fissa dimora, che è stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate. Nel frattempo, la vittima rimane ancora ricoverata sotto stretta osservazione medica.

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