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Cronaca

Degrado in via Monti, dopo l’appello a CR1 qualcosa si muove

di Simone Bacchetta

L’amministrazione comunale di Cremona ha avviato un intervento di pulizia, primo, fondamentale passo per restituire serenità agli abitanti

Via Monti, prima e dopo
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Via Monti, lo storico passaggio tra via Bonomelli e Corso Pietro Vacchelli nel centro di Cremona, prova a voltare pagina. Almeno sul piano estetico, del decoro urbano. Conosciuto come un manifesto a cielo aperto del romanticismo urbano — un angolo intimo dove generazioni di giovani hanno probabilmente vissuto il loro primo bacio — ci eravamo occupati la settimana scorso di questa zona per via del degrado, della situazione di abbondono e della presenza di erbacce che hanno portato i residenti ad alzare la voce e rivolgersi a CremonaOggi per lanciare un appello al Comune.

Appello che pare essere stato raccolto, arrivando, fortunatamente, alcuni primi segnali concreti. L’amministrazione comunale ha avviato un intervento di pulizia: la via è stata liberata dalle sterpaglie, dal verde incolto e dalle erbacce che la soffocavano. La rimozione del verde infestante rappresenta un primo, fondamentale passo per restituire serenità agli abitanti, anche se la guardia resta alta. I residenti, che lamentano anche schiamazzi notturni, non vogliono che ragazzi e adolescenti se ne vadano dalla scalinata. Anzi, è anche casa loro. Si chiede solo maggiore educazione e meno caos nelle ore piccole. Resta valido il progetto, sebbene possa essere solo uno dei tanti, dell’architetto Francesco Custode, residente di via Monti, che propone una riqualificazione della scalinata per renderla ancora di più un luogo, sano, di aggregazione per giovani.

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