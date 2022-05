Appuntamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano per quattro grigiorossi. Terminato lo stage con l’Under 21, Marco Carnesecchi, Nicolò Fagioli, Gianluca Gaetano e Caleb Okoli sono stati convocati dal ct Roberto Mancini per prendere parte ad una tre giorni di lavoro con la Nazionale maggiore in programma dal 24 al 26 maggio prossimi.

