Cremonese, Fellipe Jack è a un passo. Piace Trimboli, Sanabria nel mirino della MLS

Il mercato è in continua evoluzione, tra possibili nuovi innesti e valutazioni sulle uscite. Sono giorni intensi per la Cremonese, impegnata a definire la rosa in vista del raduno del prossimo 14 luglio.

In questo senso, Fellipe Jack, difensore di proprietà del Como, è ormai virtualmente un nuovo giocatore grigiorosso. Per il classe 2006 restano soltanto alcuni passaggi burocratici prima dell’ufficialità. Il giovane talento, attualmente in Brasile, rientrerà in Italia nel fine settimana con l’obiettivo di mettersi a disposizione di Marco Giampaolo già dal primo giorno di lavoro.

Un altro profilo seguito dalla Cremonese è Simone Trimboli, centrocampista del Mantova. La trattativa si presenta però complessa: sul giocatore è già arrivata un’offerta concreta del Palermo, anche Pisa e Padova hanno manifestato il proprio interesse. La società grigiorossa può però contare sul rapporto con il direttore sportivo Christian Botturi, che fu il primo a credere nel centrocampista, portandolo in Italia dal campionato ungherese, quando ancora era di proprietà della Sampdoria, contribuendo alla sua crescita fino a renderlo uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie B. Non rientra invece nei piani della Cremonese Mattia Compagnon, esterno del Venezia.

Sul fronte delle uscite Lapo Nava è ufficialmente passato in prestito all’Alcione Milano, mentre non si registrano ancora offerte per i big della rosa. Gli unici sondaggi hanno riguardato Michele Collocolo, seguito da Cagliari e Frosinone, e Tonny Sanabria. L’attaccante paraguaiano, reduce dall’esperienza al Mondiale, piace agli argentini del Lanús e ai greci del PAOK, mentre il Belgrano avrebbe rallentato il proprio interesse. Nelle ultime ore, inoltre, si è fatto avanti anche il Portland Timbers, club della MLS, campionato americano.

Per quanto riguarda De Luca, l’attaccante ha rifiutato il trasferimento all’Avellino e attende eventuali nuove opportunità. La sensazione è che il suo futuro possa essere lontano da Cremona. Discorso diverso per Nasti: rientrato dal prestito all’Empoli, verrà valutato nel corso della preparazione estiva per capire se potrà ritagliarsi uno spazio nella rosa della prossima stagione.

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