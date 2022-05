E’ stato consegnato nei giorni scorsi in Comune lo studio del Politecnico per individuare i circa 100 posti auto da mettere a rotazione – e a pagamento – nelle aree più frequentate di Cremona. Commissionato da Aem, fa parte della revisione del piano della sosta annunciato lo scorso autunno, con la decisione del Comune di potenziare i posti auto gratuiti a corona della città – saranno 555 quelli in area stazione quando sarà realizzato il secondo piano del nuovo parcheggio – e insieme garantire alla municipalizzata gli introiti della sosta a pagamento nelle zone ad alta rotazione.

Oltre alla consulenza del Politecnico, realizzata anche attraverso rilievi sul campo effettuati da cinque laureandi dell’ateneo e costata 50mila euro, ora Aem ne ha affidata una seconda per ulteriori 30mila euro, per avere dati certi sulla sostenibilità economica dell’operazione. L’incarico da 30mila euro assegnato agli analisti della Pricewaterhouse Cooper di Milano, servirà per verificare le convenzioni che regolano le concessioni attuali del Comune, per l’elaborazione di uno o più modelli per individuare i nuovi assetti e in generale per supportare l’azienda nelle decisioni di carattere economico finanziario.

In soldoni: un’analisi dei costi e benefici economici di quanto proposto dal Politecnico in tema di nuovi parcheggi da mettere a pagamento. Dove saranno collocati non è ancora stato svelato, ma di certo Aem ha la necessità di far quadrare i conti: dopo essersi accollata, su richiesta del Comune, i costi del secondo piano del parcheggio di fianco al cavalcavia, deve compensare con nuove strisce blu in zone ad alta rotazione.

Anche per recuperare i mancati introiti che si sono verificati negli ultimi anni (400mila euro in meno nel 2020) e per compensare l’alto tasso di evasione dal pagamento dei ticket. Su questo fronte, di recente la municipalizzata ha sostituito 75 parcometri con moderni dispositivi muniti di monitor LCD, alimentati attraverso pannelli solari, che consentono il pagamento con carte di credito o bancomat e con obbligo di inserimento del numero di targa, come già avviene in molte città. gb

