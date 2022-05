Enrico Berlinguer è parte della storia italiana ed europea. “Nel centenario della nascita”, scrive Marco Pezzoni, coordinatore di Stati Generali Clima Ambiente Salute della provincia di Cremona, “merita di essere ricordato il tentativo generoso di cambiare un Paese e una società da parte di un gruppo dirigente e di un partito di cui Berlinguer era segretario. Oggi ci interroghiamo sui grandi nodi irrisolti che dobbiamo affrontare in modo nuovo perché le sfide attuali si presentano ancora più difficili e complesse.

La società italiana è cambiata profondamente, il mondo è cambiato. I ‘vincitori del presente’, come li definisce Mario Tronti nel suo ultimo libro ‘La saggezza della lotta’, vorrebbero sterilizzare anche la memoria del passato, le lotte e i tentativi di trasformare le nostre società e conquistare libertà per tutti. C’è chi ha già decretato la ineluttabilità delle disuguaglianze, delle guerre, dello sfruttamento di risorse naturali e umane e chi è alla ricerca di un nuovo percorso di riscatto e di liberazione, di un nuovo soggetto che si faccia carico del lavoro di emancipazione sociale, civile, politica. Il tempo dopo Berlinguer può essere il tempo della resa e dell’adeguamento alle nuove forme di dominio oppure il tempo di un nuovo pensiero in grado di tenere insieme realismo e utopia”.

Di tutto questo parleranno Giancarlo Corada, Rossella Zelioli, Gianfranco Berneri, Marco Pezzoni, mercoledì 25 maggio alle 18 in sala Eventi a SpazioComune, piazza Stradivari, Cremona.

