In occasione del settantesimo compleanno del presidente dell’Aeroclub di Cremona, Aurelio La Monica, lo staff del centro sportivo di paracadutismo del Migliaro – Sky Team – ha offerto l’emozione del lancio in tandem da quattromila metri. Dopo un soffice atterraggio La Monica ha dichiarato: “Un’esperienza fantastica, alla portata di chiunque e che tutti dovrebbero sperimentare almeno una volta nella vita”. SKYTEAM è un centro sportivo e di formazione per atleti professionisti e amatoriali di primo livello. Un vanto per Cremona e punto di riferimento nel nord d’Italia.

Il servizio di Simone Bacchetta

