Bisognerà aspettare un po’ più del previsto per gustarsi la Serie A dalle tribune dello Zini. Come è noto, infatti, lo stadio deve essere adeguato agli standard della massima serie. In particolare, i lavori riguardano l’impianto d’illuminazione, la sala e la tribuna stampa. Lavori che richiedono il proprio tempo, a maggior ragione in una stagione che partirà molto presto (14 agosto) rispetto agli standard del torneo a causa dei Mondiali in Qatar che porteranno ad uno stop tra novembre e dicembre. Proprio per riuscire a portare a termine questi interventi, la Cremonese avrebbe chiesto di giocare in trasferta le prime due gare di campionato. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 maggio, inoltre sono iniziati i lavori di ripristino del manto erboso dello Zini.

