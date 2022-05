Il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo, ma è anche la più evitabile.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebra ogni anno il 31 maggio, l’ASST di Cremona in collaborazione con ATS Val Padana propone una serie di iniziative volte a far conoscere ai cittadini i vantaggi dello smettere di fumare. Finalmente quest’anno anche in presenza.

IL PROGRAMMA

Mamme libere dal fumo dal 23 al 31 maggio 2022, dalle 9 alle 13. Incontri di sensibilizzazione per gravide e puerpere sui vantaggi dello smettere di fumare, presso il consultorio di Cremona (via san sebastiano, 14) e il consultorio di Casalmaggiore (piazza Garibaldi, 3)

Liberi dal fumo, 26 maggio 2022, dalle 14 alle 16, incontro di sensibilizzazione rivolto a detenuti e operatori presso il teatro della casa circondariale di Cremona (via Palosca 2 – Cremona)

Sensibilizzazione e benessere, 30 maggio 2022, dalle 10 alle 11.30, incontro aperto alla cittadinanza presso casa di Nostra Signora (via E. Sacchi 15 – Cremona)

Ridi che ti passa (la voglia di fumare)! 31 maggio 2022, dalle 9 alle 13, misurazione monossido di carbonio nei polmoni e informazioni per smettere di fumare presso l’ingresso Ospedale di Cremona (largo Priori 1 – Cremona), in collaborazione con l’associazione Vip – Dal naso al cuore

Smettere di fumare, si può fare. 31 maggio 2022, ore 20.30, Stefania Barbaglio (educatore professionale servizio Dipendenze, Asst Cremona) ospite di “Vivere in Salute” sul canale 19 – Cremona1

Be smart, don’t start, 31 maggio 2022, incontro online rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cremona. Organizzato da Ats Val Padana in collaborazione con Asst di Cremona, Asst di Crema, Lilt e Ust Cremona

Corso per smettere di fumare, dall’8 al 29 giugno 2022, dalle 12.30 alle 14, gruppo di auto-mutuo-aiuto rivolto ai cittadini. Il calendario prevede 8 incontri presso il servizio dipendenze dell’Asst di Cremona (via pPostumia 23/g). Per informazioni e iscrizioni: tel. 0372 408687, lunedì-venerdì dalle 9 alle 15

Metti in pausa il fumo, giugno 2022, incontri di sensibilizzazione rivolti ai dipendenti dell’acciaieria Arvedi, presso stabilimento via Acquaviva 18.

