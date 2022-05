Questa mattina, alla presenza del direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” Anne Colette Ricciardi, dell’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, della responsabile del Servizio Politiche Educative Silvia Bardelli e della dirigente scolastica dell’IC Cremona3 Laura Rossi, sono stati ufficialmente consegnati, dopo che il Conservatorio cittadino ne ha curato la revisione, due strumenti musicali di proprietà del Comune di Cremona.

Il primo, un pianoforte mezza coda Young Chang, alla scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale “M. G. Vida” ed il secondo, un pianoforte verticale Caraiman, alla scuola infanzia Castello che aderisce al progetto di rete “Il Violino va a scuola”. A nome del Comune l’Assessore all’istruzione Maura Ruggeri ha ringraziato Presidente e Direttore dell’Istituto “C. Monteverdi” per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso la scuola.

“Il Comune di Cremona da tempo sostiene diverse progettualità musicali attraverso il Piano per il diritto allo studio – ha detto tra l’altro l’Assessore Ruggeri – e si fa nel contempo promotore di collaborazioni tra reti di scuole al fine di incoraggiare percorsi verticali di apprendimento dello strumento e la possibilità di fare musica insieme sin da piccoli. L’educazione musicale è fondamentale in una città come la nostra che vede nella tradizione musicale e liutaria ciò che la rende unica al mondo e per questo è ancora più importante che l’offerta musicale si sviluppi a partire dai primi livelli di scuola fino ad arrivare all’alta formazione”.

