La Vanoli Basket ha comunicato che nei giorni scorsi si è completato, concordato tra tutte le parti, il passaggio delle quote di tutti i soci, comprese quelle del Consorzio Sistema Basket, al Presidente Aldo Vanoli. Tale operazione si è resa necessaria per agevolare la trasformazione della forma sociale di Vanoli Basket da Società Professionistica a Società Dilettantistica e per una contestuale semplificazione e velocizzazione delle pratiche e delle decisioni societarie in questo obbligato momento di transizione.

A completamento dell’operazione, il CdA della Guerino Vanoli Basket ha rassegnato le dimissioni e tutti i poteri di amministrazione sono tornati in capo ad Aldo Vanoli come amministratore unico della Società. Aldo Vanoli coglie questa importante occasione per ringraziare personalmente tutti i soci della Guerino Vanoli Basket e tutti i soci del Consorzio Sistema Basket per il sostegno fin qui dimostrato e per l’impegno profuso in questi due ultimi difficili anni, con l’auspicio – ad operazioni ultimate – che il nuovo progetto sportivo e sociale possa trovare una condivisione anche con altri preziosi soci.

