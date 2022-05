Congresso territoriale oggi per il sindacato Uil Fpl oggi in sala Mattei. Sicurezza sul lavoro tema centrale degli interventi. Angelo Bonvissuto è stato confermato come segretario generale territoriale; Alessandra Mariotti eletta segretario organizzativo; Rosario Miccichè segretario territoriale, Maricla Martini segretaria territoriale e Agostino Zanotti tesoriere.

Il servizio di Simone Arrighi

© Riproduzione riservata