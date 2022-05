In questi giorni sono in corso vari interventi in città per conto di Padania Acque S.p.A.. Dureranno sino al 30 giugno i lavori per la sostituzione di un tratto di fognatura ammalorato, della lunghezza di circa 50 metri, da via Magenta esclusa fino a via Trotti. L’intervento è finalizzato a scongiurare possibili cedimenti, evitando così futuri disagi ai residenti.

Dal 30 maggio e per la durata di un mese, intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento delle acque reflue in via Vecchia, fronte civico 2, all’incrocio con via del Sale, per migliorare l’efficienza dell’impianto, rendendolo maggiormente performante. Viene realizzato un bypass alle vasche di sollevamento dei reflui da convogliare al depuratore di Cremona.

Infine, da lunedì 6 giugno, per la durata di due settimane, sarà realizzato un nuovo allaccio fognario in via Ca’ del Ferro all’altezza del civico 33.

Durante alcune fasi degli interventi potrebbero essere disposte modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate sul posto come da ordinanze della Polizia Locale. L’evoluzione dei cantieri è seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque, insieme ai tecnici del Comune di Cremona e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

