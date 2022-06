Anche a Cremona (insieme a Udine e Padova) al via il Altromercato Summer Camp, nato per promuovere i temi del Commercio Equo e Solidale tra giovani e adulti che desiderano agire concretamente per il futuro del mercato, delle persone e del pianeta. Altromercato Summer Camp si articola in 3 diversi progetti sul territorio italiano promossi dalle organizzazioni socie di Altromercato in loco. Ogni progetto comprende il soggiorno di una settimana in un luogo a contatto con la natura, durante il quale, i partecipanti approfondiscono in modo formativo e coinvolgente le conoscenze sul Commercio Equo e Solidale e non solo, confrontandosi su criticità, opportunità e futuro del modello sostenibile dell’organizzazione. Il Summer Camp “Campagne Etiche”, ideato e realizzato da Cooperativa Nonsolonoi di Cremona, si svolge dal 28 agosto al 4 settembre 2022, è indirizzato a giovani dai 19 ai 26 anni ed è l’opportunità per scoprire l’importanza di un approccio consapevole alle filiere agroalimentari e per acquisire conoscenze e competenze valide per agire attivamente nel contesto politico e sociale.

“L’obiettivo principale del Summer Camp “Campagne Etiche” è quello di fornire ai partecipanti una formazione pratica e ben strutturata su competenze strettamente connesse all’attivismo giovanile con basilare riferimento al settore agro-alimentare, alle tematiche dell’eticità delle filiere produttive, della loro sostenibilità ambientale e alla peculiarità del Commercio Equo e Solidale come esempio di filiera virtuosa.” spiega Francesca Poli, presidente di Nonsolonoi. “Tale finalità sarà perseguita proponendo ai partecipanti, come obiettivo conclusivo della settimana, di realizzare, grazie agli strumenti e alle competenze che verranno forniti durante il percorso, una campagna di sensibilizzazione sul cibo etico.”

Il Summer Camp “Campagne Etiche” punta a formare giovani attori socio-politici, dando loro le basi informative, metodologiche e procedurali per essere a loro volta soggetti propositivi e diffusivi di buone prassi nei loro territori. E di più: imparare da questi giovani, favorire lo scambio vicendevole di esperienze, competenze e talenti, in un’ottica di formazione orizzontale in cui il sapere viene messo in comune per generare nuove floride esperienze. La settimana del Camp sarà un’esperienza all’insegna della formazione e del divertimento. I momenti di istruzione e gli incontri con le realtà locali si alterneranno a workshop, giochi di ruolo, attività sul campo e creazione di contenuti, il tutto realizzato con un approccio stimolante di tipo gaming per favorire il coinvolgimento e la competizione amichevole tra i partecipanti. Saranno presenti anche momenti ricreativi ed escursioni, come la visita ai partner del progetto, il tour culturale della città e l’esplorazione cicloturistica della campagna cremonese, tra siti storici e luoghi della tradizione alimentare locale.

Numerosi i partner coinvolti: Rigenera e Cooperativa Nazareth, Filiera Corta Solidale, Drum Bun, Ticonzero, Cooperativa Gamma, InCremona col progetto Beega, Università Cattolica del Sacro Cuore, Coordinamento Provinciale Libera Cremona, Circolo VedoVerde di Legambiente, The Good Lobby. Da 25 anni la realtà di Commercio Equo e Solidale Cooperativa Nonsolonoi, porta avanti, con tre botteghe sul territorio, oltre all’attività commerciale, anche un continuo impegno di formazione e diffusione dei temi legati al commercio etico. In questi 25 anni la cooperativa è cresciuta e ha rafforzato il suo ruolo di ente territoriale attivo e propositivo, facendo rete con molteplici soggetti locali – pubblici e privati – per cercare di essere sempre più punto di riferimento territoriale per chi vuole accostarsi a questi temi.

Il termine per le iscrizioni al Summer Camp “Campagne Etiche” è il 1° agosto 2022.

