Oltre 83mila confezioni di un integratore per la disfunzione erettile, per un totale di circa tre milioni di compresse, sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Parma. I militari, infatti, in una farmacia della provincia di Piacenza hanno trovato una confezione di questo prodotto che è risultato però assente dal registro nazionale degli integratori, stilato dal ministero della Salute.

Il controllo si è così esteso all’azienda che lo distribuisce e che si trova in provincia di Cremona. Qui sono state sequestrate le 83mila confezioni, dal valore commerciale di circa due milioni e mezzo. Il titolare dell’azienda distributrice è stato sanzionato.

