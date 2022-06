Ci sarà anche Campagna Amica domani, sabato 4 giugno, alla “Festa del Luartìs” organizzata a Isola Dovarese dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e con il Parco Regionale dell’Oglio Sud.

Gli agricoltori di Coldiretti Cremona non potevano mancare in occasione di un’iniziativa che rende omaggio a una tipicità del territorio, il “luartìs”, il germoglio del luppolo selvatico, pianta spontanea da cui ricavare, raccolto fra marzo e aprile e poi conservato, un ingrediente perfetto per ricette contadine come la frittata o il risotto.

La Pro Loco di Isola Dovarese ha messo in campo talenti ed energia, per donare agli appassionati un sabato da non perdere. Tra gli appuntamenti, ci sono la “camminata isolana” (la passeggiata lungo le rive del fiume Oglio, alle ore 16), l’aperitivo (ore 18:30) e la cena in piazza (dalle 19:30), seguiti dalla serata di musica e danze. In questo appetitoso programma, volentieri Coldiretti-Campagna Amica si inserisce, accogliendo l’invito degli organizzatori, proponendo in piazza Matteotti il mercato dedicato alle primizie che nascono dall’agricoltura.

“La festa si prefigge di ricordare il legame stretto dell’uomo con la natura e soprattutto con quella vegetazione spontanea che tanto aiutava nell’alimentazione e nella cura del corpo, quando la scienza e lo sviluppo non avevano ancora risolto molti dei problemi quotidiani” sottolinea la Pro Loco di Isola Dovarese, nel rivolgere l’invito a non perdere la giornata di festa, organizzata con il Parco Regionale dell’Oglio Sud, di cui il comune di Isola Dovarese è parte integrante.

“Volentieri partecipiamo a un’iniziativa dedicata a una pianta spontanea, che non si coltiva. La nostra campagna tradizionalmente la dona a chi è attento e rispettoso dell’ambiente. Poi, la passione e la conoscenza, la saggezza contadina, ne fanno un ingrediente che domani sera con gioia tutti torneremo a gustare” rimarcano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica Cremona, nel ringraziare gli organizzatori per l’invito. “Dal canto nostro, proporremo presso il mercato i cibi che nascono dalla campagna e dal nostro lavoro. Portando formaggi tipici, frutta di stagione, miele e confetture, salumi, e altri prodotti. Vogliamo così contribuire a questa festa, dedicata alla campagna cremonese, con i suoi sapori e le sue tradizioni”.

