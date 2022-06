“Voglia di fragole e ciliegie” è il tema della mattinata al Mercato di Campagna Amica, proposta dagli agricoltori della Coldiretti per domenica 5 giugno a Sospiro. Con la collaborazione del Comune di Sospiro, il Mercato di Campagna Amica degli agricoltori di Coldiretti Cremona torna infatti in piazza Rinascimento, per dar vita a una domenica mattina nel segno di tutto “il buono e il bello” che nascono dalla nostra agricoltura. Regina del mercato sarà la frutta di stagione: in particolare si punterà sulle fragole, che da alcune settimane arricchiscono di bontà e colore il mercato di Campagna Amica, e si accoglierà il debutto delle prime ciliegie. Accanto all’ortofrutta di stagione, non mancheranno varie altre eccellenze del territorio cremasco e lombardo, garantite personalmente dai produttori, dai formaggi tipici al salame nostrano, dalle confetture al miele, e poi olio, vino, succhi di frutta, farine.

L’appuntamento sotto i gazebo gialli degli agricoltori è dalle ore 8 alle 12. Dedicati ai più piccoli (ma non solo) ci saranno alcuni “giochi di una volta”, rigorosamente realizzati a mano e in legno, e il laboratorio “La ruota della stagionalità”, per scoprire insieme tutti i preziosi frutti di stagione.

“Ci prepariamo a condividere un’altra domenica mattina buona e bella con i cittadini di Sospiro. Ringraziamo il Comune, per l’accoglienza e la collaborazione. Dopo le nostre prime uscite, iniziate a partire dal mese di marzo, con gioia torniamo in piazza Rinascimento, confermando il nostro impegno: quello di regalare, ogni prima domenica del mese, una mattinata presso il Mercato di Campagna Amica, nel segno dei prodotti tipici e dei valori che nascono dalla nostra agricoltura. Garantiamo, come sempre, cibi buoni, dall’origine certa, frutto del nostro lavoro” sottolineano gli agricoltori della Coldiretti.

