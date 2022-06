Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, in serata poco dopo le 20, nel pieno centro di Cremona. Dal palazzo della Bnl di via Cavallotti alcuni passanti hanno segnalato agli agenti della locale di aver notato alcune tegole pericolanti sporgersi pericolosamente dallo stabile. La segnalazione è stata girata ai vigili che fuoco che con una gru si sono portati fino in cima per mettere in sicurezza il tetto. Durante l’operazione di messa in sicurezza, via Cavallotti è stata chiusa al passaggio di auto e pedoni. La situazione è tornata presto alla normalità.

