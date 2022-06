A Castelvetro Don Massimiliano Camporese, parroco e legale rappresentante, e il comitato di gestione hanno deciso di organizzare il centro estivo della Scuola Materna San Giovanni di Croce Santo Spirito con priorità ai bimbi frequentanti e a quelli che si sono iscritti o si iscriveranno all’anno scolastico 2022/2023.

Quest’anno le iscrizioni sono già quasi completate, appena avuta la conferma dell’apertura le famiglie hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e abbiamo anche accolto alcuni esterni che sono arrivati su “invito” dei bimbi frequentanti. C’è comunque la possibilità di accettare ancora alcune iscrizioni almeno per alcune delle sei settimane di apertura del Centro Estivo, che sarà operativo dal 4 luglio al 12 agosto.

La responsabile del Centro Estivo sarà la coordinatrice maestra Danila Pezzoni che con la maestra Barbara Ragozzino affiancherà nel primo periodo le educatrici e i volontari che si alterneranno nella gestione delle giornate. Come l’anno scorso, sono previsti alcuni momenti di puro divertimento e di svago e altri momenti in cui il divertimento sarà guidato da un programma educativo che si chiama “I cinque sensi…più uno”. Le sei settimane alterneranno attività che vanno dall’esercizio della memoria degli odori con preparazione di sacchetti profumati, alla riproduzione della natura con tempere e pennelli, alla preparazione culinaria con i prodotti dell’orto che loro stessi hanno coltivato ai…giochi d’acqua con piccole piscine, teloni e appunto tanta acqua !!! Chi fosse interessato ai dettagli per quanto riguarda gli orari, le rette, può contattare la scuola al numero 0523823496 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 o al numero di cellulare 3299561423 in qualsiasi momento dal lunedì al venerdì.

