Il progetto HoCare2.0 supporta lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni per l’assistenza domiciliare focalizzata sugli utenti mediante l’uso della co-creazione. È finanziato dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE. Il progetto è partecipato da undici partner provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Polonia e Slovenia.

La Camera di Commercio di Cremona, insieme a Regione Lombardia, è partner italiano del progetto ed ha contributo attivamente alla sperimentazione nel territorio cremonese di soluzioni innovative rivolte all’assistenza alla persona.

Superare un certo grado di riluttanza degli anziani verso le innovazioni tecnologiche, in particolare quelle informatiche, sembra essere una sfida. Tuttavia, ci sono modi per superare questo ostacolo, ad es. coinvolgere fin dall’inizio gli utenti finali nel processo di progettazione di prodotti e servizi. Questo approccio è chiamato co-creazione. Negli ultimi mesi, diverse PMI e fornitori di servizi pubblici in 6 paesi europei hanno testato questa modalità di sviluppo di soluzioni nell’area dell’assistenza domiciliare e il feedback ricevuto mostra che gli anziani accettano per lo più soluzioni IT quando vengono coinvolti e supportati, come mostrato di seguito due esempi.

Telemonitoraggio delle funzioni fisiologiche

Una delle soluzioni spesso sviluppate per il settore dell’assistenza domiciliare sono i dispositivi e le applicazioni per il monitoraggio remoto degli anziani. E-Med4All Europe Ltd., una PMI con sede in Ungheria, ha progettato una soluzione di questo tipo che analizza le funzioni fisiologiche del sistema nervoso autonomo e cardiovascolare e ha un’ampia gamma di applicazioni in medicina. Il sistema di telemedicina monitora in modo indipendente oltre 30 parametri fisiologici con un semplice ossimetro e invia i dati misurati a un’unità di elaborazione nel cloud. Sebbene la maggior parte dei parametri di monitoraggio cardiovascolare offerti dal sistema SCN4ALL fossero già noti alla scienza, la loro applicazione pratica, soprattutto per la popolazione generale, non era stata ancora sperimentata.

I rappresentanti della PMI sono rimasti sorpresi di quanto il coinvolgimento degli anziani abbia contribuito allo sviluppo del prodotto. Sebbene il lavoro con gli anziani sulla soluzione sia stato dispendioso in termini di tempo ed energia, ha rivelato molte caratteristiche importanti a cui la PMI non avrebbe pensato durante la fase di pianificazione.

“Gli anziani coinvolti sono stati molto positivi riguardo al processo, apprezzando il lavoro e il fatto che finalmente qualcuno fosse seriamente interessato alle loro opinioni”, afferma István Hegedüs dell’Agenzia per l’innovazione regionale transdanubiana centrale, che ha anche partecipato al test. Aggiunge che “gli anziani sono soggetti fantastici con cui lavorare e la loro età non è davvero uno svantaggio”.

Smart HomeCare system

In Slovenia, la PMI denominata Caretronic ha cercato di sviluppare un sistema innovativo con un concetto simile che combina un auricolare touch-screen, braccialetti di sicurezza e distributori di pillole intelligenti per consentire agli anziani di vivere più a lungo e meglio a casa, e, allo stesso tempo, di fornire loro, e ai propri caregiver informali, uno strumento per un’assistenza efficiente. La soluzione offre funzionalità come chiamate di emergenza, notifiche e promemoria, documentazione sull’assistenza, monitoraggio dei livelli di attività, rilevamento di situazioni pericolose o erogazione automatica di farmaci in tempi e dosi predefinite.

Nonostante le difficoltà connesse con la pandemia, sia le PMI che gli anziani hanno apprezzato la possibilità di cooperare nel processo di sviluppo. Jelena Vidović del Business support center L.t.d., Kranj, che ha partecipato al processo, afferma che “la generazione Silver sicuramente non evita le soluzioni digitali, se vengono presentate e utilizzate correttamente. Molti degli anziani hanno competenze digitali. Elemento chiave è la giusta combinazione di contatto umano e strumenti digitali. Inoltre, la fiducia e la comunicazione regolare sono un elemento necessario”.

