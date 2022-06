Emiliano “A 5 regioni affidata la politica nazionale dell’idrogeno”

“Il governo ha dato la disponibilità a cinque regioni di costruire la politica nazionale dell’idrogeno. L’idrogeno ha bisogno di ulteriori approfondimenti in sede scientifica e applicativa per essere utilizzato come combustibile sostitutivo dei combustibili fossili”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della cerimonia di firma dei protocolli di intesa tra governo e Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr.

