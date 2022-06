Giunge alla seconda tappa “Un’ora con le stelle”, il percorso che il Cai di Cremona e il Gruppo Astrofili Cremonesi stanno conducendo insieme, per guidare i curiosi e gli appassionati alla scoperta del cielo notturno e delle bellezze dell’universo.

Dopo l’annullamento della serata prevista per lo scorso 7 maggio, sabato 11 giugno si riproverà ad effettuare la prima osservazione diretta del cielo in compagnia degli amici del Gruppo Astrofili Cremonesi.

L’evento, meteo permettendo, inizierà alle ore 21.30 al Bosco ex Parmigiano (comune

di Gerre de’ Caprioli), in località Mento (dove si trova anche l’omonima osteria). Per poter rendere maggiormente fruibile l’esperienza ai partecipanti, è stato fissato un numero massimo di 50 persone.

Per prenotarsi è necessario compilare l’apposito modulo di prenotazione, disponibile online (www.caicremona.it, oppure sulle pagine social del Cai). In caso di rinuncia è necessario avvisare inviando una email a gruppo.cultura@caicremona.it. Qualora il meteo fosse avverso, l’evento verrà rimandato e la nuova data verrà tempestivamente comunicata.

© Riproduzione riservata