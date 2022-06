Oggi, 9 giugno 2022, alle ore 09,00, presso la chiesa di San Bassiano in via Bissolati, il Cappellano della Polizia di Stato, don Stefano Peretti, ha celebrato la S. Messa in commemorazione dei Vice Sovrintendenti Domenico Del Grego e Gianpaolo Peluso, dell’Agente Scelto Luca Manfredini, e dell’appuntato Luigi Bolloni deceduti in servizio in Cremona, nell’adempimento del dovere.

Il vice sovrintendente Del Greco, in servizio alla polizia stradale di Cremona, morì il 29 luglio 1997 travolto da un’autovettura mentre stava procedendo al controllo di un automezzo industriale, quando venne investito da una autovettura procedente a fortissima velocità.

Il vice sovrintendente Peluso Gianpaolo e l’agente scelto Manfredini Luca, appartenenti alla Squadra Volante della Questura di Cremona, perirono in conseguenza di un incidente stradale avvenuto il 10 giugno 2004 mentre stavano effettuando un servizio di scorta ad un furgone contenente le schede elettorali.

L‘appuntato del corpo delle guardie di P.S. Luigi Bolloni, a cui è intitolata la Sezione Anps di Cremona, morì il 27 maggio del 1956, nel corso di un servizio di polizia stradale in provincia di Cremona.

Alla cerimonia, presenti i familiari, hanno partecipato autorità, colleghi della Polizia di Stato e rappresentanza dell’A.N.P.S.

