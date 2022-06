Latteria Soresina – la principale Cooperativa lattiero casearia italiana di primo grado, leader mondiale nella produzione di Grana Padano – entra in Università come case history di eccellenza sul tema del Rebranding. La sede scelta è l’Accademia Universitaria Santa Giulia di Brescia, per gli studenti dei corsi Comunicazione Pubblicitaria (Laurea Triennale) e Fenomenologia dell’Immagine (Laurea Magistrale) dell’Accademia. L’incontro formativo ha avuto come focus il tema del “Rebranding” e la valorizzazione dell’identità di Marca tra offline e online.

L’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia è parte integrante del sistema pubblico dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) afferente al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). È tra le prime Accademie italiane ad aver recepito le indicazioni ministeriali che hanno fatto evolvere il sistema formativo delle Accademie statali e legalmente riconosciute. Santa Giulia è tra le realtà educativo-formative gestite dalla Cooperativa Foppa; costituisce un’oggettiva istituzione che da oltre 20 anni è impegnata nella formazione di livello nazionale e internazionale.

La speciale lezione ha visto la partecipazione del Direttore Marketing e Comunicazione di Latteria Soresina Gianluca Boschetti e del Creative Director e Project manager di New Target, Antonio Noventa, agenzia di comunicazione che ha curato l’intera esecuzione del progetto. Durante l’incontro è stato presentato agli studenti il percorso di marketing comunicazionale e creativo che ha portato all’aggiornamento dell’immagine percepita del brand, a partire dal completo restyling dei packaging.

La collaborazione di New Target con Latteria Soresina è iniziata nel 2018 con lo studio del catalogo digitale, a cui è seguito il restyling del sito web, arricchito di nuovi video istituzionali, contenuti informativi e focus di prodotto. Nel Gennaio 2021 New Target ha vinto la gara, indetta dal board aziendale, per l’importante azione di rebranding. L’impegno dell’agenzia non si è limitato alla strategia creativa o al coordinamento d’immagine: in soli 6 mesi l’agenzia è riuscita a dar vita a 280 packaging differenti, orchestrando l’intera macchina dei lavori in ogni fase operativa.

Durante la lezione in Accademia Santa Giulia è stato appunto presentato e motivato il dialogo collaborativo tra Agenzia e Latteria Soresina in ogni touchpoint di comunicazione: dallo sviluppo della nuova immagine alla campagna di lancio on/off line, mettendo in campo un nuovo e-commerce interattivo, una web-app, la release di una serie di video corporate, ADV, strumenti di promozione e referral marketing e un piano editoriale social dedicato.

Gli studenti hanno potuto conoscere in dettaglio il significato di questo progetto di rebranding, uno dei più importanti a livello nazionale degli ultimi anni nel mondo della comunicazione aziendale, considerando anche che Latteria Soresina è un brand storico italiano con oltre 120 anni di attività e si colloca ai vertici del settore lattiero-caseario.

