Sarà Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, lo speciale tutor dell’edizione 2022 di Back to School, l’iniziativa che dal 2007 consente ai ragazzi che frequentano una delle scuole superiori della città, di seguire un percorso formativo di musica d’insieme basato sull’incontro e confronto con docenti della scena musicale nazionale (lo scorso anno fu Francesca Michielin). Gli studenti saranno seguiti inoltre da musicisti della scena cremonese: Mattia Tedesco (chitarrista), Giulia Dagani (voce), Antonio Galli (bassista), Marco Carnesella (batterista). Il progetto per la nuova edizione di Back to School è stato approvato dalla Giunta nella seduta di ieri 8 giugno.

Il primo step saranno le audizioni, previste per l’11 luglio presso il Teatro Monteverdi (l’avviso non è ancora stato pubblicato) e qui i giovani musicisti, tra i 14 e i 19 anni, potranno candidarsi per le diverse discipline di canto, chitarra, pianoforte, basso e batteria.

Da qui i tutor locali selezioneranno un gruppo di studenti che andrà a formare la band di Back to School, attivando 12 giornate di prove incentrate sulla preparazione di una scaletta di brani, definita e coordinata dall’ospite.

Il percorso di preparazione durerà fino a settembre 2022, con un concerto previsto per il 30 settembre nel Teatro ‘Amilcare Ponchielli’ in coproduzione con la Fondazione ed in collaborazione con l’Istituto Superiore d’Istruzione ‘Antonio Stradivari’.

Alla band si potrà affiancare una formazione di archi ed eventuali fiati in collaborazione con le istituzioni musicali della città. gbiagi

