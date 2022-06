Cesserà il suo servizio a fine giugno il dottor Massimiliano Bonci, medico di famiglia a Sospiro. Al suo posto prenderà provvisoriamente servizio la dottoressa Veronica Bonizzi, fino all’arrivo del nuovo medico titolare. Chi intende avvalersi dell’assistenza dell’incaricata provvisoria non dovrà effettuare alcuna scelta, mentre chi desidera cambiare può scegliere tra quelli disponibili, operanti nell’ambito territoriale di Cremonaest, recandosi presso gli Uffici di Scelta e Revoca di Via San Sebastiano n.14 a Cremona, nelle giornate di: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Proprio a Sospiro sono in fase di ultimazione i lavori per il nuovo centro ambulatoriale, un progetto ambizioso che ha visto la collaborazione tra l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Fausto Ghisolfi e la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro.

La nuova struttura infatti ospiterà oltre ai medici di base che già operano sul territorio comunale, anche un supporto infermieristico, un centro prelievi e un ambulatorio di fisioterapia.

Tra gli obiettivi, incrementare la medicina territoriale.

“Come amministrazione ci stiamo concentrando, oltre alle opere pubbliche, anche ad aumentare i servizi – spiega il sindaco Ghisolfi – con un’attenzione particolare alla singola persona. Tutti ci siamo accorti, in questi ultimi anni di pandemia, quanto sia stato essenziale il servizio del medico di base e della medicina territoriale.”

Importante la sinergia con Fondazione Sospiro che ha messo a disposizione gli spazi, oltre ai fondi per la ristrutturazione e l’adeguamento. Un grande investimento, anche e soprattutto in vista del futuro.

“Le potenzialità ci sono – conclude Ghisolfi che aggiunge – bisogna ora implementarle per l’utilizzo e la comodità dei cittadini, oltre ad un miglioramento del servizio stesso.”

Andrea Colla

