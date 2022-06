La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo un tratto di SP25 “Cumignano – Bordolano” all’interno del centro abitato di Azzanello per permettere l’esecuzione dei lavori di abbattimento piante come da progetto del Comune di Azzanello denominato “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Viale Matteotti”.

A tal fine l’Ente ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP25 “Cumignano – Bordolano” dal Km 3+670 al km 4+050 nel territorio comunale di Azzanello il giorno 14/06/2022. Il percorso alternativo per entrambi i sensi di marcia sarà lungo le strade comunali Via Garibaldi, Via Cairoli, Via A. Valcarenghi.

© Riproduzione riservata