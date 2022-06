Il docufilm “Il cammino della Postumia”, promosso dalla Provincia di Cremona e Padania Acque Spa, sarà proiettato sabato 11 giugno alle ore 21.30 presso l’Arena Giardino Parco Ugo Tognazzi, con ingresso libero.

Il progetto, a cura di Giorgio Brugnoli, con la regia di Alessandro Scillitani e la preziosa collaborazione dello scrittore e giornalista Paolo Rumiz, è un viaggio tra passato e presente, arte, cultura e storia, con l’obiettivo di valorizzare dal punto di vista storico, culturale e sociale l’antica via Postumia che in epoca romana congiungeva tutto il nord Italia, attraversando in modo particolare il territorio cremonese. Un lungo viaggio da Genova ad Aquileia che si sofferma proprio nel nostro territorio. Saranno presenti il curatore del progetto Giorgio Brugnoli, il regista Alessandro Scillitani e alcuni protagonisti del film.

