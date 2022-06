Si apre con il meraviglioso sguardo stupito, ritratto a olio da Marino Torta, la mostra collettiva “Bambini dipinti” visitabile al Centro Culturale Agorà di Castelverde dal 16 al 30 giugno. «Questa esposizione – spiegano il sindaco Graziella Locci e l’assessore alla cultura, Fabio Amadini – vuole coraggiosamente riaffermare quanto ancora oggi, in tutto il mondo, l’Infanzia sia violata, colpita nella sua natura e nella sua intima essenza. I piccoli soffrono la violenza e le crudeltà dei grandi laddove il disagio sociale diventa endemico, ove il silenzio dell’indifferenza esplode nel fragore di un pianto a lungo represso o nel terrore improvviso e lacerante dello scoppio di una guerra. Gli artisti, che di cuore ringraziamo, vogliono affidarci non uno studio antropologico, ma un monito a difendere sempre ed ovunque i diritti di ogni bambino, portandoci la speranza e la certezza che, solo attraverso questa tutela, si possa giungere alla giustizia e alla pace per ogni uomo”.

«L’iconografia legata all’infanzia – aggiunge il curatore, Simone Fappanni – seppure sempre presente nella storia, ha avuto un’evoluzione molto particolare legata a usi e costumi propri di un determinato periodo storico. Molto frequenti sono i ritratti di fanciulli, specie se rampolli di teste coronate, mentre costituisce un genere a sé stante, e ricco di sfaccettature, quello che sottende la rappresentazione di Gesù Bambino. In epoca molto recente, inoltre, alle tradizionali pitture d’infanzia, si sono moltiplicate quelle che tendono a sottolineare i diritti, spesso negati, dei bambini e i soprusi ai loro danni, come quelli patiti durante le guerre e le deportazioni. Ad esempio, nella pittura fiamminga i bambini vengono spesso rappresentati come “piccoli adulti”, mentre in altri casi in piccoli gruppi o isolati”.

In mostra si possono ammirare i lavori di Rossella Tavcar, Emanuela Artemi, Loredana Fantato, Andrea Federici, Vittorio Politi, Rossella Squillace, Laura Cappelletti, Manuela Sidari, Elena Bonassi, Isa Scaccabarozzi, Marino Torta, Nicoletta Gentili, Dania Agosti, Guido Nolli, Elena Bianchi, Ivo Compagnoni, Guerino Apostoli, Gabriella Grazzani, Adriano Bruneri, Enrica Groppi, Elio Nolli, Giulia Troise, Rifat Koray Gökan, Annalisa Fontana, Franca De Ponti, Giorgio Denti, Riccardo Bozuffi, Marcella Fenti, Paolo Marchetti, Patrizia Albanesi, Laura Pozzi, Antonella Ciani, Anna Semeraro. Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sabato dalle ore 9 alle ore 12. Per informazioni, fappanni71@gmail.com, www.artislineblog.com

