Cresce ancora l’indice di positità al Covid in Lombardia e in provincia di Cremona (12,6%), dove i casi nelle ultime 24 ore sono 44. I nuovi casi positivi in regione sono 1.259, e crescono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 21 pazienti (+1) mentre in altri reparti se ne contano 445 (+17). I decessi raggiungono quota 40.676 (+6).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 492 di cui 294 a Milano città;

Bergamo: 54;

Brescia: 177;

Como: 58;

Cremona: 44;

Lecco: 23;

Lodi: 13;

Mantova: 24;

Monza e Brianza: 126;

Pavia: 96;

Sondrio: 6;

Varese: 58.

