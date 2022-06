E’ approdato anche a Cremona il Ferrari Cavalcade, una vera e propria sfilata delle Rosse più belle del mondo, lungo le strade del nostro Paese. Quest’anno, infatti, la meta è stata proprio il Nord Italia e i suoi luoghi più iconici. Tra questi non poteva mancare la splendida piazza del Comune a Cremona, dove sono rimaste per un paio d’ore, per la gioia di molti cittadini che sono accorsi a vederle.

Una cinque giorni di viaggi e sfilate, dal Palazzo Reale di Milano all’autodromo di Monza, da Bergamo a Cremona, dalla reggia di Colorno al centro di Parma, e ancora Reggio Emilia, Modena, per concludere la propria sfilata a Maranello. Protagoniste dell’evento 80 Ferrari Monza SP1 e SP2, auto iconiche e a tiratura limitatissima, destinate esclusivamente all’élite dei clienti Ferrari.

Si tratta di auto che si basano, dal punto di vista della meccanica, sulla 812 Superfast. Realizzate in soli 100 esemplari, con un costo base di 1,6 milioni di euro, sono tra le più veloci mai prodotte.

