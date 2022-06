Incendio sterpaglie nella tarda mattinata di martedì al termine del peduncolo, dove sfocia nella grande rotonda di Cavatigozzi: una zona dove questo tipo di roghi è piuttosto frequenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che in breve tempo hanno avuto la meglio sulle fiamme. Il problema degli incendi di sterpaglie, specialmente in un periodi di siccità molto forte come quello attuale, è piuttosto frequente e all’ordine del giorno.

© Riproduzione riservata