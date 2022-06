Dopo l’intervento endoterapico dello scorso 18 marzo sulle piante delle vie Giuseppina, Magnani, Barezzi e di viale Trento e Trieste, e quello aeriforme del 9 e 10 giugno, gli addetti di una ditta specializzata incaricata da AEM Cremona interverranno nuovamente per la lotta al contenimento della Galerucella Lutea (un piccolo coleottero defogliatore, sia come adulto che come larva, specifico dell’olmo ma che si è diffuso anche su altre tipi di essenze).

Dopo alcune segnalazioni di cittadini e diversi sopralluoghi è stato infatti deciso un ulteriore intervento, articolato in due fasi, che verrà effettuato sabato 18 e martedì 21 giugno, indicativamente dalle 2 alle 5 del mattino, e che interesserà le vie Giuseppina, Novati, Berenzi e Ippocastani, le aree verdi di viale Concordia, largo Benini, il giardino di via Cavo Coperto e l’area verde di via Brenti, dove verranno sistemati appositi cartelli informativi.

Anche in questa occasione verrà utilizzato un antiparassitario aeriforme con prodotti specifici per trattamenti in ambito urbano. I residenti delle vie dove opereranno gli addetti incaricati da AEM sono invitati a tenere chiuse le finestre durante l’intervento.

