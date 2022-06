Informagiovani Summer Days è la nuova iniziativa di orientamento pensata per i giovani, in programma nel mese di luglio, presso l’Informagiovani di Cremona, che prevede due proposte per due differenti argomenti: metodo di studio e colloquio di lavoro.

“Gli effetti della pandemia e le complessità connesse al rientro a scuola in presenza – afferma Maura Ruggeri, assessore all’Istruzione – si sono fatte sentire in questi mesi per molti studenti. In alcuni casi tali effetti hanno inciso in termini di socialità, di rendimento, di abbandono scolastico. L’amministrazione, attraverso il Servizio Informagiovani, vuole essere accanto ai ragazzi anche quest’estate, mettendo a loro disposizione proposte mirate ed operatori esperti”.

“Nel periodo estivo l’Informagiovani non si ferma – prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio – Vogliamo accogliere nella nostra sede gli studenti e per loro abbiamo progettato due iniziative ad hoc: una sul metodo di studio e una dedicata alla gestione di un colloquio di lavoro. Speriamo possano rispondere alle esigenze manifestate dai ragazzi stessi, ma anche dai genitori e dai docenti che abbiamo incontrato nel corso delle numerose iniziative di orientamento realizzate nell’anno scolastico appena concluso. Ricordo inoltre che esperti in orientamento dell’Informagiovani sono sempre a disposizione, su appuntamento, per supportare i ragazzi nelle attività di orientamento individuale alla scelta formativa e universitaria, di ri-orientamento e di orientamento per l’ingresso del mondo del lavoro”.

Percorso Metodiamoci – Il percorso sarà condotto dalle esperte di orientamento alla formazione dell’Informagiovani del Comune di Cremona ed è rivolto agli studenti in uscita dalle classi I, II, III e IV della scuola secondaria di secondo grado che hanno difficoltà con l’organizzazione dello studio e la gestione delle tempistiche inerenti l’ambito scolastico. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a conoscere il proprio stile di apprendimento e migliorare il proprio metodo di studio. Si parlerà di soft skills connesse allo studio, competenze fondamentali e indispensabili per la propria vista scolastica, professionale e quotidiana.

Martedì 12 luglio e martedì 26 luglio dalle 10 alle 12 si svolgeranno il primo e il secondo incontro del percorso per i ragazzi che hanno appena terminato le classi I e II; venerdì 15 luglio e venerdì 29 luglio invece sono le date del percorso rivolto agli studenti in uscita dalla III e IV. Al termine dei percorsi saranno previsti momenti individuali di confronto e restituzione della durata di circa 20 minuti ciascuno.

Tutti gli incontri del percorso Metodiamoci si svolgeranno in presenza presso l’Informagiovani, in via Palestro 17, e saranno riservati ad un gruppo di massimo di 10 ragazzi per consentire la personalizzazione dei contenuti e quindi una maggiore attenzione ad ogni singolo partecipante. In caso di un elevato numero di richieste, i percorsi potranno essere replicati ad inizio settembre.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online accessibile dalla homepage del sito dell’Informagiovani: https://informagiovani.comune.cremona.it/

Colloqui in duetto – Quali sono gli errori più comuni che si commettono quando si sostiene un colloquio di lavoro, soprattutto se è il primo, e quali sono le migliori strategie per affrontarlo in modo efficace? Gli specialisti di orientamento dell’Informagiovani hanno pensato di proporre ai ragazzi in particolare a quelli in uscita dal percorso scolastico e che intendono inserirsi nel mondo del lavoro Colloqui in duetto, cioè incontri personalizzati ai quali ciascun ragazzo potrà partecipare insieme ad un amico/a, un compagno/a di classe, un familiare.

Sarà una preziosa occasione per offrire un quadro d’insieme sull’universo “lavoro” e indicazioni utili per mettere in atto le strategie di ricerca più adatte a ciascuno. I colloqui si svolgeranno settimana dal 25 al 29 luglio in presenza presso la sede dell’Informagiovani in via Palestro. 17 oppure online.

Anche in questo caso per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online accessibile dalla home page del sito dell’Informagiovani: https://informagiovani.comune.cremona.it/.

Gli orientatori dell’Informagiovani contatteranno gli iscritti per definire data, ora e modalità del colloquio.

L’iniziativa “Colloqui in duetto” si inserisce tra le azioni del Progetto “IG 4.0 – Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani” (di cui il Comune di Cremona è capofila) finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2021”.

© Riproduzione riservata