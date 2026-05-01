Luppolo in Rock, i Venom chiuderanno l'ottava edizione del festival

Sono i Venom gli headliner che concluderanno l’ottava edizione del Luppolo in Rock, domenica 19 luglio. La storica band guidata da Cronos completa il programma dell’edizione numero otto della tre giorni a forti tinte metal che andrà in scena venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 alle Colonie Padane di Cremona.

Sul palco 26 band, italiane e straniere, che rappresentano tutte le evoluzioni che il metal ha avuto dalla sua nascita fino a oggi.

E proprio i Venom hanno rappresentato una band capace, con la loro musica, di creare nuovi universi sonori e di ispirare innumerevoli band, gettando le basi del metal estremo, in particolare del black metal.

Come nelle precedenti edizioni il Luppolo in Rock conferma il proprio assetto con tre giornate di concerti a pagamento, all’interno di una vasta area verde gratuita con Dj set, food & drink, mercatino a tema e bancarelle artigianali.

Da quest’anno c’è un’importante novità: Breakdown Tours è Official Travel Partner del festival. Sono disponibili pacchetti hotel con o senza biglietto per vivere i tre giorni ad alta gradazione metal che offre ‘La città della musica’ senza pensieri.

Sono inclusi navetta da e per il festival, colazione, gadget e sconti sul merch. Ulteriori informazioni sul sito www.breakdowntours.com/luppolo.

Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com.

PROGRAMMA

VENERDI’ 17 LUGLIO

Death SS

The 69 Eyes

Deathless Legacy

Sick N‘Beautiful

Evilizers

Dosgamos

My Darkest Red

Jolly Rox

SABATO 18 LUGLIO

U.D.O.

Stratovarius

Crimson Glory

Pino Scotto

Mayfire

La Menade

Expiatoria

Septem

Bölthorn

DOMENICA 19 LUGLIO

Venom

Overkill

Marduk

Rotting Christ

Darkhold

Cripple Bastards

Infection Code

Crisalide

Bid Zogo

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