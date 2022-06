Uno scenario difficile da raccontare: pezzi di vetri, tegole e fettuccine di legno un po’ ovunque. Sirene delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco: via vai di persone, spaventate e preoccupate per la sorte di tre feriti, di cui due donne in modo grave. Scene da film, insomma, ma invece è tutto vero.

E’ stata un’esplosione a squarciare il tranquillo e caldo primo pomeriggio di Casalmaggiore, sabato in via Cavour, per una vicenda che potrebbe assumere contorni tragici: stando alle prime testimonianze sarebbe esplosa una bombola di gas al piano rialzato dello stabile che ospitava un tempo l’asilo Chiozzi.

All’interno vi era una famiglia: una donna è rimasta intrappolata tra le fettuccine di legno finite un po’ ovunque dopo essere state investite dallo scoppio ed è stata salvata da quattro uomini, che si trovava al vicino Cafè Royal e sono intervenuto subito al piano rialzato, cercando di creare una via di fuga. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri di Casalmaggiore, ad agenti della Polizia Locale e ai mezzi di soccorso della Padana e non solo.

All’esplosione ha fatto seguito una fiammata, che ha bruciato anche parte delle fettuccine in tessuto del Cafè Royal, che sorge sull’altro lato della strada, il che rende l’idea del raggio di fuoco che ha investito la zona, anche se fortunatamente per pochi secondi. Una donna ha subito chiesto aiuto dalla finestra, attirando l’attenzione di Daniele Azzoni, che ha così deciso di intervenire assieme a Claudio Zardi e a Marco Gerevini.

“Abbiamo deciso di intervenire subito – ha spiegato Azzoni -. Siamo saliti non appena abbiamo trovato un passaggio agile ma dentro l’appartamento vi erano pezzi di legno e vetro ovunque. Lì abbiamo visto una seconda donna – dunque non quella che chiedeva aiuto e che voleva quasi buttarsi dalla finestra verso la strada – che era in condizioni davvero critiche. Aveva addosso molte scheggie di legno ed era ustionata. Abbiamo cercato di liberarla e dopo alcuni tentativi siamo riusciti a portarla al piano terra, così come l’altra signora. Nel frattempo Gerevini ha spento l’incendio con l’estintore, liberandoci la via”.

Il terzo ferito è un uomo che è scappato da casa con in braccio una bambina piccola: quest’ultimo si sarebbe ferito perché, correndo a piedi nudi, si è tagliato con i vetri che si trovavano sul porfido. “Sono stati tutti e tre eroici” ha commentato il sindaco Filippo Bongiovanni in riferimento al gesto dei primi soccorritori. Intanto in Baslenga sono atterrate due eliambulanze: una delle due donne avrebbe riportato ferite molto serie.

Nazzareno Condina-Giovanni Gardani (foto Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata