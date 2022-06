Intervento dei carabinieri, la scorsa notte al parcheggio della discoteca Magika di Bagnolo Cremasco, dove era in corso una lite tra un 25enne e un addetto alla sicurezza. Il giovane, che all’interno del locale pare avesse creato problemi, era stato invitato ad uscire. Una volta fuori è scoppiato il parapiglia con il responsabile della sicurezza. Il 25enne, che ha riportato delle ferite al volto, è stato soccorso, portato in ospedale e in seguito dimesso. A movimentare la serata ci ha pensato anche una 25enne cremasca che ha lanciato il contenuto del cocktail che aveva in mano in faccia ad uno dei militari. La giovane ha continuato a dare in escandescenze anche quando è stata portata in caserma. Identificata, è stata poi denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

