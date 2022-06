Nuovo trasferimento nel Polo per l’Innovazione Tecnologica di Cremona di via dell’Innovazione Digitale. A trasferirsi in questo ambito di rigenerazione urbana è il Cesvip, azienda di servizi alle imprese di piccole e grandi dimensioni nella gestione delle risorse umane, dalla selezione alla formazione.

“Siamo felici – si legge in una nota – di far parte di una realtà che offre il suo contributo allo sviluppo socio-economico del territorio cremonese, attore di studio, ricerca e sviluppo in grado di rappresentare un forte polo di attrazione su un’area più vasta. Abbiamo in programma per settembre seminari ed incontri sulle ultime novità in ambito formazione e servizi per il lavoro”.

Il telefono resta lo stesso, 0372432868; dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

