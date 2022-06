Fabio Bergamaschi, 37 anni, candidato del Pd, è uscito vincente dal ballottaggio di domenica ed è il nuovo sindaco di Crema. Ha vinto con il 57,91% contro il 42,09% del candidato del centrodestra Maurizio Borghetti, 64 anni, radiologo all’ospedale di Crema con un passato in amministrazione comunale.

Bassi i dati sull’affluenza: alle 12 aveva votato il 17,08%, mentre alle 19 il 32,90%. Alle 23, seggi chiusi, quando ha votato il 43,75% degli elettori. Al primo turno l’affluenza era stata del 55,06%.

Sulle pagine di Facebook è arrivato subito il commento di Borghetti che ha fatto i complimenti al vincitore: “La ragione c’è l’ha chi va a votare. Netta vittoria di Fabio Bergamaschi e ovviamente vanno a lui i miei complimenti e auguri di buon lavoro come Sindaco. Non posso farglieli dal vivo stanotte in quanto sono di guardia in Ospedale. Avrò comunque modo di incontrarlo nei prossimi giorni e comunque in Consiglio Comunale. Di primo acchito posso dire che la sensibile differenza del primo turno (associata alla sempre maggiore generale disaffezione delle persone verso le competizioni elettorali) ha fatto desistere ancora più elettori dal recarsi alle urne e dal credere in un recupero, in un periodo tra l’altro incline alle gite e alle ferie.

Per il resto sono sereno e tranquillo di aver fatto quello che mi era possibile e ringrazio comunque di cuore chi mi ha chiesto di candidarmi, chi mi ha aiutato e sostenuto e tutti i cittadini cremaschi che mi hanno votato. Ci sono cose ben peggiori nella vita delle sconfitte elettorali e, comunque, bisogna sempre saper perdere a testa alta e senza trovare scuse. Che poi di possibilità di vittoria è pieno il mondo… Non mancherò all’impegno comunale come consigliere e, così come si può vedere e come sempre, a quello del mio lavoro”.

I RISULTATI:

23:20 – E’ partito lo spoglio dei voti e nei primi 3 seggi Fabio Bergamaschi risulta essere davanti rispetto a Maurizio Borghetti.

23:34 – Bergamaschi prende il largo su Borghetti: 58,2% a 41,8%.

23:35 – Il Consigliere regionale del PD Piloni scrive su Facebook: “Fabio Bergamaschi è il nuovo sindaco di Crema”.

23:38 – Il centrosinistra inizia i festeggiamenti: la sindaca uscente Stefania Bonaldi abbraccia Bergamaschi.

23:53 – A 5 seggi dalla fine Bergamaschi è al 57,75%, la vittoria è ad un passo.

00:00 – I giochi sono chiusi: a 2 seggi dalla chiusura Bergamaschi è al 57,90%, Borghetti al 42,10%. Bergamaschi è il nuovo sindaco di Crema.

00:03 – Ora è ufficiale: Fabio Bergamaschi è il nuovo sindaco di Crema grazie al 57,90% delle preferenze (6802 voti), Borghetti fermo al 49,45% (6802 voti).

