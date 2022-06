I “Giovedì d’Estate” tornano nella loro formula più tradizionale. Quella che, da un quarto di secolo, anima il centro storico con lo shopping sotto le stelle e gli eventi in centro. Organizzata da Botteghe e Confcommercio, con il patrocinio e il contributo della Amministrazione e del Duc, la rassegna si sviluppa seguendo un calendario di quattro appuntamenti. Si inizia il 30 giugno e si prosegue con altre tre serate fino al 21 luglio. Un programma che si inserisce in un momento importante per il commercio come è, appunto, la stagione dei saldi estivi.

Questa mattina a SpazioComune, la presentazione delle iniziative da parte del Presidente delle Botteghe del Centro, Eugenio Marchesi: “Abbiamo scelto, come titolo ‘Shopping e turismo’. Il centro storico, grazie al fascino esclusivo, alla ricchezza culturale e sociale, rappresenta, infatti, un punto di eccellenza della nostra offerta turistica e commerciale che la rassegna riesce ad esaltare in una logica di gestione urbana condivisa e coordinata. Pensiamo che i “giovedì” siano una vetrina allargata per i commercianti, ma anche e soprattutto un momento di promozione per la città ed il territorio”.

“In un momento difficile per le imprese – continua Marchesi – abbiamo ritenuto di non chiedere loro di sostenere la serata di “StraDeeJay” che, per questa

edizione, non verrà organizzata. Una scelta suggerita anche dalle precauzioni sul fronte sanitario. Siamo invece orgogliosi di poter riproporre – in piena sintonia e in collaborazione con progetto East Lombardy – Largo Bocconcino che avrà una veste rinnovata e nuovi operatori, capaci di spaziare dalle specialità

tradizionali ai piatti dell’Oriente. Perché, anche in questo modo possiamo testimoniare di una comunità attenta alle diversità ed accogliente”.

“La città sarà in grado di proporre visite guidate ai nostri principali monumenti, a palazzi e dimore storiche, ma anche a presentare momenti musicali di livello internazionale nel cortile Federico II in collaborazione di CCIAA di Cremona”, ha detto Barbara Manfredini, assessore al Turismo. “Davanti a Spazio Comune ci sarà un gazebo per promuovere la Welcome Card e i tanti progetti sulle tematiche che si affronteranno nei 4 giovedì: volontariato, sport, mobilità e benessere.

I giovedì con gusto in largo Bocconcino si inseriscono nel progetto EAST LOMBARDY con particolare attenzione alla somministrazione di prodotti tipici e alla sostenibilità con il progetto “Tenga il resto” in collaborazione con il settore Ambiente.

Francesca Galli, vicepresidente delle Botteghe e responsabile dell’organizzazione dei Giovedì è entrata nel merito dei singoli temi: “Iniziamo con il volontariato, risorsa importante per la comunità. Per ragioni diverse ugualmente interessante si annuncia la serata dedicata allo sport. Quella appena conclusa è stata una stagione straordinaria, con la promozione della Cremonese in serie A e, negli ultimi giorni, l’approdo in A2 della Juvi.

Lo stesso risultato è stato raggiunto dalla Esperia di volley. Daremo spazio al professionismo ma anche a tutte quelle realtà, a partire dalle canottieri, che sono un riferimento prezioso in particolare per i giovani atleti. Proseguiremo con la mobilità, declinando questo tema con una attenzione alla sostenibilità e ai mezzi non inquinanti. E, infine, il benessere, così strettamente legato ai nuovi stili di vita”.

Presenti alla conferenza stampa, il presidente di Confcommercio Andrea Badioni e il direttore generale Stefano Anceschi.

