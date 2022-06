Il Comitato Provinciale Forza Italia di Cremona, tramite un comunicato, ha voluto analizzare nello specifico gli esiti delle elezioni amministrative appena concluse.

“Conclusasi la tornata elettorale delle amministrative 2022 ci sembra doveroso fare il punto della situazione sul nostro partito in provincia di Cremona. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti erano in corsa due nostri candidati. Vogliamo complimentarci con Biondo Caruccio di Pozzaglio ed Uniti per l’eccellente risultato elettorale che lo ha portato alla riconferma nel ruolo di Sindaco e ringraziare Matteo Guerini Rocco, che purtroppo a Credera Rubbiano non è riuscito a vincere per una manciata di voti, per il competente e prezioso lavoro svolto insieme a tutti gli altri sindaci di Forza Italia e del centrodestra in tutti questi anni. Matteo è una risorsa per il nostro territorio e la sua esperienza dovrà continuare ad essere valorizzata a beneficio della politica del nostro territorio.

“A Crema la scarsa affluenza, in linea purtroppo con i dati nazionali, ha di certo penalizzato il centrodestra. Nonostante questo, Maurizio Borghetti, confrontando i risultati di Crema con i risultati degli altri comuni al ballottaggio, ha ottenuto un risultato sicuramente apprezzabile. Sapevamo era una corsa in salita, ma con grande disponibilità e perseveranza Maurizio si è messo in gioco, ha ottenuto un buon risultato personale e ha permesso a tutto il centrodestra di concorrere con dignità a questa non facile sfida elettorale. Per avere la giusta percezione delle proporzioni: al ballottaggio su 10 cittadini aventi diritto al voto, 2,5 elettori hanno votato Bergamaschi e 2 elettori hanno votato Borghetti. La differenza ovviamente c’è, ma di certo non si può parlare per nessuno di brutte figure! Gli altri 5,5 elettori su 10 non sono andati a votare; e questo è il dato più preoccupante!”

“Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare ancora una volta Maurizio Borghetti per la passione, l’impegno e la coerenza con cui ha affrontato queste elezioni. Il risultato di Forza Italia a Crema non si può considerare positivo pur essendo in termini di consensi in linea con le percentuali ottenute dagli altri partiti di centrodestra. Anche in questo caso vogliamo ringraziare tutti i candidati che si sono messi a disposizione per la lista e tutti coloro che si sono impegnati in campagna elettorale”.

