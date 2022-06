Una novità decisamente insolita per il commercio in via Solferino: ha aperto infatti di recente un nuovo negozio che è in realtà uno Store di prodotti alimentari e dolci americani. Si chiama”American Boy’s”, e al suo interno si trovano bibite speciali made in Usa, cosí come dolci, biscotti, caramelle e leccornie varie che solitamente sono reperibili solo negli States.

Una scelta audace, quella del giovane titolare, che racconta di provare in prima persona molto dei prodotti che vende proprio per avere più dettagli sulla merce del negozio. Il passaparola della comunicazione sta funzionando, tanto che martedì mattina nel negozio di via Solferino c’era un viavai di gente, anche solo curiosi, attratti dall’insegna a stelle e strisce. fb

