Egregio direttore,

Ci volevano pure i post it colorati per animare la prima riunione della consulta del verde.

Questo divertimento da giochi di aggregazione utilizzati in altri contesti (es. gli oratori) che tanto piace al Sindaco Galimberti è servito un po’ per distogliere l’attenzione da una riunione assolutamente priva di contenuti e un po’ per far passare il tempo.

Credo che non fossero i presenti a dover dare idee ai componenti della Consulta con la prima cosa che passa per la testa, ma al contrario la Consulta doveva già arrivare alla presentazione con idee chiare e propositive oltre che illustrative. Quello che manca, come sempre, sono i dati e le tempistiche.

Magari si poteva prendere spunto dal Libro Bianco del Verde 2021 che è un vademecum sulla gestione del verde pubblico presentato a Roma l’anno scorso che va benissimo come impostazione per la pubblica amministrazione, visto che è stato patrocinato da Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni Culturali e ANCI.

Ma Assessore, Sindaco a Giunta saranno al corrente?

Aspettiamo i prossimi post it.

