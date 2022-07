Non fu il responsabile delle morti di quei tre pazienti malati di Covid. Carlo Mosca, 49 anni, originario di Persico Dosimo, ex primario del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, è stato assolto dalla Corte d’Assise di Brescia dall’accusa di omicidio volontario plurimo per aver iniettato ai tre degenti Succinilcolina e Propofol, farmaci incompatibili in assenza di intubazione, e letali in quanto inducono il blocco dei muscoli e l’arresto respiratorio.

La Corte ha disposto, per i due infermieri che hanno accusato Mosca, la trasmissione degli atti alla Procura con l’ipotesi di reato di calunnia.

Per l’imputato, che fu arrestato nel gennaio del 2021, il pm Federica Ceschi aveva chiesto la condanna a 24 anni di reclusione per i decessi di Natale Bassi, 61 anni, di Ghedi, e di Angelo Paletti, 79 anni, di Calvisano, mentre aveva chiesto l’assoluzione per la morte di Ernesto Nicolosi, 87enne di Carpenedolo. Mosca, ai domiciliari dal 25 gennaio del 2021, da oggi è un uomo libero. A processo era difeso dagli avvocati Michele Bontempi ed Elena Frigo. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 90 giorni.

Nelle sette udienze del procedimento, accusa e difesa di sono date battaglia sui decessi di Bassi e Paletti, morti, per la difesa, per “cause naturali” dovute alla concomitanza tra Covid e malattie pregresse, mentre per l’accusa stroncati dalla somministrazione dei farmaci letali da parte dell’imputato. Due fiale di Succinilcolina e una fiala di Propofol erano state trovate nel cestino del vetro del reparto, ma nessuno dei testimoni chiamati a deporre in aula ha detto di aver mai visto Mosca somministrare quei farmaci. Farmaci, che, come era stato riferito in aula da una delle infermiere, erano custoditi nel frigorifero e ai quali tutti potevano accedere.

Lo stesso Mosca aveva ammesso di aver chiesto una volta la Succinilcolina per Natale Bassi. “Pensavo di intubare il paziente”, aveva spiegato l’imputato, “perchè pensavo fosse appena arrivato. Quando invece ho saputo che era lì dalla notte precedente e che non rispondeva alle cure, ho sospeso la procedura e quel farmaco non mi è mai stato portato”.

In nessuno dei tre pazienti era stata trovata Succinilcolina, mentre tracce di Propofol erano state trovate in vari organi del solo Paletti. Per i consulenti della difesa, mancava la prova della somministrazione della Succinilcolina, mentre per il Propofol era stata avanzata l’ipotesi di una somministrazione post mortem, in quanto nel cervello del paziente erano state trovate tracce infinitesimali del farmaco. Per la difesa, se fosse stato somministrato in vita, la quantità avrebbe dovuto essere molto maggiore. Diverso il parere degli esperti del pm, secondo i quali la concentrazione di Propofol trovata nel paziente Paletti, corrispondente ad un’intera fiala, era invece compatibile con una somministrazione effettuata nell’immediatezza della morte. “Mentre la Succinilcolina non è rintracciabile in quanto gli enzimi del corpo la disperdono. Dunque non è possibile sapere se fosse stata somministrata”.

Circa il nesso causale tra la somministrazione di quei due farmaci e la morte, per i consulenti della difesa non c’è, in quanto “si trattava di tre pazienti molto gravi, tutti con più fattori di rischio, e tutti con prognosi infausta a breve termine e che non potevano essere sottoposti a trattamenti intensivi. In molti pazienti con queste caratteristiche, il Covid ha causato un arresto cardiaco, non respiratorio”. Non così per gli esperti dell’accusa: il Propofol avrebbe invece potuto essere certamente causa della morte, in quanto “il suo effetto, in un paziente come Paletti con quell’insufficienza respiratoria, è quello di provocare ostruzione delle vie respiratorie”.

Un altro punto focale emerso a processo è stata un’intercettazione ambientale registrata il 2 luglio del 2020 nell’area fumatori dell’ospedale di Montichiari nella quale si sentirebbe l’ex primario rispondere “Eh sì” ad una domanda del collega che gli aveva chiesto se davvero avesse iniettato Succinilcolina e Propofol ai pazienti. Una testimonianza “chiave”, per il pm, quella del giovane medico Riccardo Battilana, a cui Mosca, secondo l’accusa, avrebbe “confessato” di aver somministrato quei farmaci. Un’affermazione che invece, a detta di Mosca, sarebbe stata pronunciata in tono ironico.

Secondo l’imputato, qualcun altro avrebbe potuto somministrare il Propofol a Paletti. “Io non sono stato”, si è sempre difeso. “Non aveva senso farlo, quel paziente non doveva essere intubato. Volevano farmi del male, mi hanno fatto una cattiveria, chiunque poteva utilizzarlo, qualcuno a cui non stavo simpatico”. “Io”, aveva spiegato Mosca durante il processo, “ho sempre agito per il bene dei pazienti e ho sempre agito con la stessa metodica. Non sono un soggetto ansioso, in quei giorni prevaleva l’adrenalina, la voglia di dare forza al mio gruppo. Abbiamo dovuto fronteggiare più di 400 ricoveri e nel solo mese di marzo ci sono stati 194 decessi. Ma con tutti i pazienti è stato fatto il necessario per cercare di salvarli. Le scelte dolorose su chi intubare o meno erano determinate dall’età, dalle malattie concomitanti, dal tipo di difficoltà respiratorie. Nessuno è mai stato abbandonato al suo destino”.

Sul caso del paziente Natale Bassi, ci si era chiesti come mai ad un certo punto Mosca, come riferito in aula dai testimoni, aveva fatto uscire tutti dalla stanza. Per l’accusa, lo avrebbe fatto per somministrare i farmaci letali al paziente, mentre per la difesa, il medico, dopo aver pronato il paziente avrebbe usato una maschera per l’ossigenazione con una forte dispersione. L’imputato era l’unico ad indossare la mascherina Ffp3 e avrebbe fatto uscire tutti per evitare il rischio che il personale si contagiasse.

A denunciare il primario, il 23 aprile del 2020, era stato l’infermiere Michele Rigo, che il 18 marzo aveva risposto ad una telefonata dell’imputato che gli avrebbe chiesto di somministrare ad un paziente due fiale di Succinilcolina. “Sono rimasto stupito”, aveva raccontato l’infermiere, “perchè questo paziente non doveva essere intubato”. “Con Rigo non si è mai parlato di Succinilcolina”, aveva chiarito Mosca. “Io avevo dato delle disposizioni per somministrare morfina”.

Di quella telefonata con Mosca, Rigo aveva parlato con alcuni colleghi, tra cui Massimo Bonettini, e da lì era partito un tam tam di messaggi e telefonate ed era partita “l’indagine interna” dei due infermieri che aveva poi inguaiato l’allora primario.

Per una delle testimoni sentite a processo, l’infermiera Silvia Fenocchio, solo “un gossip ospedaliero, di quelli che dal niente diventano una montagna”.

Come spiegare, allora, quelle due fiale di Succinilcolina e una di Propofol trovate nel cestino del vetro del reparto?. La foto era stata scattata dall’infermiere Bonettini. In aula, Mosca aveva avanzato il dubbio che quelle fiale fossero state posizionate lì apposta. “La foto è della mattina del 23 aprile”, aveva ricordato l’imputato. “La notte precedente era morto il paziente Paletti, giorno in cui Bonettini aveva firmato il controllo dei farmaci nel frigo”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata