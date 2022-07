Bilancio di fine anno scolastico per la Questura di Cremona nell’ambito del protocollo “Scuola Spazio Legalità” promosso dalla Prefettura, in sintonia con il progetto “Icaro” del Servizio Polizia Stradale su tutto il territorio provinciale. In tutto sono stati effettuati 41 incontri in presenza tra i medi di febbraio e giugno in cinque Istituti Scolastici di scuola secondaria di secondo grado con classi di vari indirizzi: istituto tecnico industriale, geometri, liceo classico, scientifico, linguistico e tecnico commerciale, oltre a una scuola per l’infanzia, per un totale di 911 studenti.

