Vigili del Fuoco al lavoro dal tardo pomeriggio e per tutta la notte per ripristinare condizioni di sicurezza in città, dopo la bufera del tardo pomeriggio di lunedì. Le squadre sono impegnate in particolare nel taglio dei fusti di alberi che si sono schiantati a terra, in varie zone del centro e della periferia, come in via Trebbia e in via Fulcheria. In via palio dell’Oca, a cui si riferisce la foto, la pianta del giardino di villa Mina Bolzesi si era inclinata oltre il muro perimetrale andando a invadere la strada.

